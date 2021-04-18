В стране и мире Неизвестный устроил массовую стрельбу в Техасе Алексей Курильченко Неизвестный открыл стрельбу в штате Техас, погибли по меньшей мере три человека. © Фото: Wang Ying Xinhua Globallookpress Читайте нас на: В городе Остин, штат Техас, неизвестный открыл стрельбу. По данным полиции, погибли по меньше мере три человека. «Полиция находится на месте инцидента со стрельбой на пересечении Грейт Хиллс Трейл и Рейн Крик Парквей. Местным жителям рекомендуется укрыться в безопасном месте или покинуть место происшествия», - сообщается в Twitter полиции города. Предположительно, инцидент имеет бытовой характер. Личность стрелка на данный момент не установлена. Ранее в штате Индиана пять человек погибли во время стрельбы в одном из отделений почтовой компании FedEx. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика