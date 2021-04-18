Неизвестный устроил массовую стрельбу в Техасе
Неизвестный открыл стрельбу в штате Техас, погибли по меньшей мере три человека.
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В городе Остин, штат Техас, неизвестный открыл стрельбу. По данным полиции, погибли по меньше мере три человека.
«Полиция находится на месте инцидента со стрельбой на пересечении Грейт Хиллс Трейл и Рейн Крик Парквей. Местным жителям рекомендуется укрыться в безопасном месте или покинуть место происшествия», - сообщается в Twitter полиции города.
Предположительно, инцидент имеет бытовой характер. Личность стрелка на данный момент не установлена.
Ранее в штате Индиана пять человек погибли во время стрельбы в одном из отделений почтовой компании FedEx.