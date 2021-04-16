АВС: стрельба с пятью погибшими произошла в отделении FedEx в Индианаполисе

Полиция штата Индиана сообщила о стрельбе, произошедшей в одном из отделений почтовой компании FedEx в Индианаполисе. Как передает телеканал АВС, при происшествии есть большое количество жертв: пять человек убиты, еще несколько - пострадали.

Сам стрелок, по сообщениям полиции, открывший огонь по людям, покончил с собой.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия около 23.00 четверга по местному времени (в США сейчас - ночь), то есть около 6 часов утра по Москве.

Подробности случившегося ABC не приводит, также пока не сообщается и точное количество раненых.