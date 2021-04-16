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АВС: стрельба с пятью погибшими произошла в отделении FedEx в Индианаполисе

Валентина Пескова
08:30 16.04.2021
По сообщениям СМИ, огонь в был открыт в одном из объектов почтовой компании, где ранее уже были вооруженные нападения, известно, что пострадало некоторое количество людей.
АВС: стрельба с пятью погибшими произошла в отделении FedEx в Индианаполисе
© Фото: ТРК "Звезда"
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Полиция штата Индиана сообщила о стрельбе, произошедшей в одном из отделений почтовой компании FedEx в Индианаполисе. Как передает телеканал АВС, при происшествии есть большое количество жертв: пять человек убиты, еще несколько - пострадали.

Сам стрелок, по сообщениям полиции, открывший огонь по людям, покончил с собой.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия около 23.00 четверга по местному времени (в США сейчас - ночь), то есть около 6 часов утра по Москве.

Подробности случившегося ABC не приводит, также пока не сообщается и точное количество раненых.

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