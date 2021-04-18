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Пять человек погибли при падении военного вертолета в Перу

Анна Берестовая
02:19 18.04.2021
Пять военнослужащих стали жертвами крушения армейского вертолета в регионе Куско
Пять человек погибли при падении военного вертолета в Перу
© Фото: pixabay.com
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Как минимум пятеро военнослужащих погибли при крушении армейского вертолета в юго-восточной части Перу. Всего на борту рухнувшего воздушного судна находилось 12 человек.

В 9.15 по местному времени вертолет под номером ЭП-685 из-за механического повреждения упал в реку Вильканота на территории региона Куско. Помимо погибших еще несколько членов экипажа получили ранения.

© @CCFFAA_PERU Twitter

Об этом сообщили в Объединенном командовании вооруженных сил республики. В настоящее время ведутся работы по спасению всего личного состава.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Северском районе Краснодарского края. В результате случившегося пострадал пилот вертолета.

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