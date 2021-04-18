Пять человек погибли при падении военного вертолета в Перу
Пять военнослужащих стали жертвами крушения армейского вертолета в регионе Куско
© Фото: pixabay.com
Как минимум пятеро военнослужащих погибли при крушении армейского вертолета в юго-восточной части Перу. Всего на борту рухнувшего воздушного судна находилось 12 человек.
В 9.15 по местному времени вертолет под номером ЭП-685 из-за механического повреждения упал в реку Вильканота на территории региона Куско. Помимо погибших еще несколько членов экипажа получили ранения.
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