Посол Чехии раскрыл содержание беседы в МИД РФ

Посол Чехии Витезслав Пивонька покинул здание Министерства иностранных дел России. По его словам, представители внешнеполитического ведомства передали ему информацию об ответных мерах за высылку 18 российских дипломатов из страны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила о том, что в ближайшее время Россия озвучит ответные меры на высылку из Чехии 18 сотрудников российского посольства. По ее словам, России важно «четко ответить на эти меры».