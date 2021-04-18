В МИД РФ заявили о скорой публикации ответных мер на высылку дипломатов из Чехии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила о том, что в ближайшее время Россия озвучит ответные меры на высылку из Чехии 18 сотрудников российского посольства.

«Важно было четко ответить на подобные шаги, а конкретная прикладная реализация этого решения ждет их, я думаю, в ближайшее время», - заявила Захарова журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация, что в МИД РФ был вызвал посол Чехии в связи с высылкой дипломатов.