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В ЛНР сообщили о перехвате украинского бесплотника в Донбассе

Алексей Курильченко
20:13 18.04.2021
Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник украинской армии, проделавший над запрещенной для полетов территории.
В ЛНР сообщили о перехвате украинского бесплотника в Донбассе
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
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Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник, принадлежавший украинским силовикам, у линии соприкосновения в Донбассе. Отмечается, что согласно минским соглашениям, полеты боевой авиации и беспилотников запрещены вдоль всей линии соприкосновения.

«Расчетом радиоэлектронной борьбы Народной милиции с применением станции подавления "Тритон-М1" был обнаружен и перехвачен беспилотник "Фантом-4" с закрепленным на нем боевым зарядом, двигавшийся из населенного пункта Попасная по направлению населенного пункта Первомайск», - сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.

Он также рассказал, что беспилотник удалось принудительно посадить и извлечь из него фото и видеоматериалы. Они изучаются специалистами Народной милиции. Данные о нарушении были переданы представителям украинской стороны в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня (СЦКК) с целью исключения обвинений в провокации.

Ранее представитель ДНР в СЦКК сообщил, что украинские военные пять раз нарушили перемирие. В результате обстрела погиб житель Донецка.

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