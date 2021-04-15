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Пять раз нарушили перемирие: от украинских обстрелов погиб мирный житель Донецка

Тимур Шерзад
13:27 15.04.2021
Один из снарядов попал вот в это дерево, осколки разлетелись по всему двору, а мужчина как раз в это время находился в своей квартире возле окна.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На линии соприкосновения в Донбассе вновь рвутся снаряды. Как сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации, за сутки украинские силовики пять раз нарушили перемирие. В результате обстрела погиб житель Донецка. Сейчас на месте работает наш корреспондент Алексей Дегтярев. Как ему удалось выяснить, погибший 1962 года рождения работал электриком на одном из предприятий.

Один из снарядов попал вот в это дерево, осколки разлетелись по всему двору, а мужчина как раз в это время находился в своей квартире возле окна.

«Он работал на этом заводе электриком, хороший очень человек, у него есть семья. Через стенку живет моя сестра, ударила какая-то тяжелая артиллерия, меня дома не было. Моя сестра мне звонит и говорит: ко мне залетели осколки, пробило холодильник, окна побило», - рассказал житель Донецка Александр Тайдорин.

В момент обстрела мужчина находился здесь, на кухне. Видимо, собираясь ужинать. Вот приготовил курицу и рыбу, но не успел даже сесть за стол. Один осколок попал в холодильник. Второй смертельно ранил Юрия в руку и в грудь.

По официальным данным, огонь велся из 120-мм минометов. 

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