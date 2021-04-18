Посла Чехии вызвали в МИД РФ

Посла Чехии вызвали в Министерство иностранных дел России посте того, как Прага сообщила о высылке из страны 18 российских дипломатов.

«В МИД РФ вызван чешский посол», - сообщил ТАСС источник.

Ранее в российском МИД назвали решение Чехии выслать из страны 18 российских дипломатов продолжением антироссийских действий. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «нельзя не видеть американский след».