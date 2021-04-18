На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6.1
В тайваньском уезде Хуалянь произошло землетрясение.
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На Тайване в уезде Хуалянь зафиксировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,1 баллов.
По данным китайского сейсмического центра, эпицентр толчков находился на глубине 5 километров. Данных и пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее подземные толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы вблизи восточного побережья полуострова Камчатка. Эпицентр землетрясения был обнаружен на глубине 62 километра в 161 километре от села Мильково.