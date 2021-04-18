Жители Камчатки проснулись из-за землетрясения магнитудой 6,4

Подземные толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы вблизи восточного побережья полуострова Камчатка. Сейсмическое событие произошло 18 апреля в 3.45 по местному времени. Соответствующую информацию сообщили на сайте Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения был обнаружен на глубине 62 километра в 161 километре от села Мильково. Жители краевой столицы, Петропавловска-Камчатского, сообщили в комментариях, что проснулись ночью, так как почувствовали заметные толчки.

Ранее на неделе у берегов Камчатки произошли сразу два землетрясения подряд. Магнитуда толчков составила 4,7 и 3,5.