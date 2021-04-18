Диетолог рассказал, сколько роллов можно съесть с пользой для организма

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Звезде» о полезности и вреде суши и роллов. По его словам, компоненты этих японских блюд сами по себе полезны, но имеются некоторые нюансы.

«Водоросли, рыба и рис. Эти три компонента в принципе являются полезными. Но сейчас много сомнений относительно риса - его избыток в питании человека это не самый желательный фактор, так как в рисе содержатся углеводоы с высоким гликимическим индексом. Это значит, что он довольно быстро расщепляется, повышается уровень сахара в крови. Поэтому если есть склонность к ожирению, сосудистым заболеваниям и диабету, то роллами лучше не злоупотреблять - три-четыре "роллины" будет достаточно», - рассказал Гинзбург.

Водросли-ламинарии, по словам диетолога, на сегодняшний день являются «суперфудом». В них содержатся чрезвычайной полезные пищевые волокна и йод, которые способствуют улучшению работы мозга и обмена веществ.

Ранее Гинзбург рассказал, что чеснок является одним из самых полезных овощей с точки зрения диетологии. Он посоветовал «прятать» его в горячей пище, если не нравится жгучесть.