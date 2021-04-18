В Колумбии ввели штрафы за пьяную езду на самокате

В США в округе Колумбия самокаты признали отдельным видом транспорта с собственным законодательством. Теперь американцев могут оштрафовать за езду в пьяном виде.

«Теперь за езду в пьяном виде предусмотрен штраф, на некоторых улицах нельзя выезжать на тротуар, а оставлять транспорт нужно строго на специальных стоянках», - сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы.

Ранее организатор движения городских самокатов Let’s kick Moscow Александр Нилов рассказал о том, на что стоит обращать внимание при выборе между электрическим самокатом и обычным. Эксперт отметил, что электрический самокат следует покупать, для того чтобы ежедневно доезжать до метро, особенно если станция находится далеко от дома.