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Эксперт рассказал о неочевидных отличиях электрического самоката от обычного

Алексей Курильченко
17:12 17.04.2021
Организатор движения городских самокатов рассказал об особенностях катания на обычном и электрическом самокате.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Александр Нилов, организатор движения городских самокатов Let’s kick Moscow, рассказал «Звезде» о том, на что стоит обращать внимание при выборе между электрическим самокатом и обычным. По его словам, все зависит от сценария использования и личных предпочтений.

«Если смотреть глобально, то от обычного самоката можно получить гораздо больше удовольствия, потому что вам будет проще перемещаться с ним по городу, вы получите приятную физическую нагрузку. Будет меньше беспокойств - когда вы едете на электрическом самокате, вам следует внимательнее следить за дорогой, ответственности больше, скорость больше, да и находитесь вы выше», - рассказал Нилов.

При этом эксперт отметил, что электрический самокат следует покупать, для того чтобы ежедневно доезжать до метро, особенно если станция находится далеко от дома. Нилов обратил внимание, что электросамокат весит от 12 до 15 килограммов. Следует учесть этот факт и подумать, насколько удобно будет перемещаться с таким самокатом по городу.

Ранее Нилов рассказал, что может привести к взрыву электросамоката. Неквалифицированный ремонт, неправильная эксплуатация или выбор некачественных устройств являются основными причинами, по которым может произойти возгорание.

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