Мишустин поручит создать специальные программы подготовки студентов для работы на космодроме Восточный
Квалификация будущих работников космической отрасли должна предполагать высокоактивное использование цифровых технологий.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручить создать специальные программы подготовки студентов для работы на космодроме Восточный.
«Это вопрос важный, поручу министерству образования и Роскосмосу, чтобы они также отработали специализацию подготовки», - подчеркнул глава кабмина в ходе встречи со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в МАИ.
Мишустин подчеркнул, что Восточный является уникальным космодромом, и когда он заработает в полную силу, возникнет необходимость в квалифицированных кадрах по всем направлениям деятельности. Квалификация будущих работников данной отрасли должна предполагать плотное использование цифровых технологий, резюмировал премьер-министр.