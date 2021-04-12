В стране и мире Мишустин поручит создать специальные программы подготовки студентов для работы на космодроме Восточный Алена Миронова Квалификация будущих работников космической отрасли должна предполагать высокоактивное использование цифровых технологий. © Фото: Roscosmos, Globallookpress Читайте нас на: Премьер-министр России Михаил Мишустин поручить создать специальные программы подготовки студентов для работы на космодроме Восточный. «Это вопрос важный, поручу министерству образования и Роскосмосу, чтобы они также отработали специализацию подготовки», - подчеркнул глава кабмина в ходе встречи со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в МАИ. Мишустин подчеркнул, что Восточный является уникальным космодромом, и когда он заработает в полную силу, возникнет необходимость в квалифицированных кадрах по всем направлениям деятельности. Квалификация будущих работников данной отрасли должна предполагать плотное использование цифровых технологий, резюмировал премьер-министр. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика