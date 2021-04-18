Макрон призвал определить «красные линии» для России

Западу необходимо определить «красные линии» в отношениях с Россией, выход за которые будет грозить санкциями. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В то же время французский лидер акцентировал, что только «ограничиваться санкциями» не стоит, поскольку для эффективного решения вопросов необходим конструктивный диалог.

«Еесли мы хотим стабилизировать многие из существующих сейчас в мире конфликтов, нам нужен открытый и честный диалог с Россией», - сказал Макрон в интервью телеканалу CBS.

Ранее стало известно, что президент Франции намерен в ближайшее время провести переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых лидеры обсудят ситуацию в Донбассе.