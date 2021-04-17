Макрон намерен провести переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с главой России Владимиром Путиным. В Елисейском Дворце отметили, что главы двух государств обсудят ситуацию в Донбассе, а Макрон выразил решимость содействовать тому, чтобы минские соглашения соблюдались в полной мере.

«Президент Французской Республики в ближайшее время проведет переговоры с президентом Путиным», - говорится в коммюнике по итогам переговоров французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В документе также отмечается, что в ходе встречи с главой Украины, Макрон заверил Зеленского в «приверженности сохранению суверенитета Украины» и том, что Париж придает важное значение укреплению двусторонних связей.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель провела переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры стран выразили беспокойство в связи с якобы «ростом числа российских войск» на украинско-российской границе, а также в Крыму. Для достижения деэскалации ситуации они призвали к «сокращению российского военного присутствия».