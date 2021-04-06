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Подрывы льда, насыпи и лодочные переправы: как регионы России справляются с весенними паводками

Анна Назайкина
06:25 06.04.2021
Спасатели круглосуточно ведут мониторинг обстановки и при необходимости готовы начать эвакуацию в любую минуту.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Паводок охватывает все новые территории. Сложная обстановка наблюдается в 24 регионах России. В Саратовской области разлилась река Медведица, в воде оказался город Аткарск. Затоплены несколько десятков домов, сотни людей отрезаны от большой земли. К ним организована лодочная переправа.

Спасатели круглосуточно ведут мониторинг обстановки и при необходимости готовы начать эвакуацию в любую минуту. В режиме повышенной готовности живет и Тульская область. Там поднимается уровень воды в реке Ока. Уже ограничено движение по шести мостам.

В Иркутской области, где подтопления были в семи населенных пунктах, сотрудники МЧС откачивали воду и сооружали заградительные насыпи. Сейчас ситуация стабилизировалась. А в Татарстане, чтобы не допустить наводнений спасатели, вместе с военными проводят подрывы льда. К селу Бурундуки, где проживают 600 человек, для проведения работ была направлена бригада Казанского танкового училища.

От ледового затора освободили реку Бирля. А вот Волга и Свияга - пока не тают, подрывы там проведут чуть позже - когда начнется ледоход. Состояние самых крупных рек республики спасатели оценили в ходе облета территории.

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