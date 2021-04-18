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В МВД рассказали подробности ДТП с пятью погибшими под управлением подростка

Валентина Пескова
10:02 18.04.2021
Авария произошла в Новочеркасске в 4.30 утра, за рулем автомобиля Hyundai, врезавшегося в дерево, находился несовершеннолетний 2007 года рождения.
В МВД рассказали подробности ДТП с пятью погибшими под управлением подростка
© Фото: МВД РФ
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Водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris, которым являлся подросток, не имеющий права на вождение автомобилем, в результате чего произошло ДТП с пятью погибшими в Новочеркасске, по предварительным данным, не справился с управлением.

Несовершеннолетний 2007 года рождения допустил съезд в левый резерв дороги с последовавшем за этим наездом на препятствие в виде дерева. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

«В результате ДТП водитель автомобиля,  а также четыре пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир Hyundai Solaris получил травмы и был госпитализирован в больницу города Новочеркасска», - проинформировал начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД Александр Мухин.

Как сообщалось ранее, авария произошла в Новочеркасске в районе дома №4 по Машиностроительному переулку. По предварительным данным, не только погибший водитель, но и погибшие четыре пассажира также являлись несовершеннолетними.

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