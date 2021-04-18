«150 грамм в сутки»: последний космонавт гагаринского отряда рассказал о расходе топлива боевой станции «Алмаз»

Один из героев нового выпуска «Военной приемки», посвященного космосу - дважды Герой СССР, также дважды летавший в космос, Борис Волынов. Он - единственный на настоящий момент оставшийся в живых космонавт первого гагаринского отряда.

С момента его полета на космической станции «Алмаз» прошло уже 54 года, но Волынов до сих пор помнит каждый ее уголок.

«Станция - прекрасная, мне очень она нравилась. Особенно когда переходит на силовые гироскопы», - поделился впечатлениями он.

Благодаря гироскопам, станция практически не потребляла топлива. Космонавт рассказал, что расходуемый объем равнялся 150 граммам в сутки.

«Конечно, это мало. Вот если бы у вас машина, которую вы гоняете круглые сутки, потребляла бы стакан бензина, как, устроило бы вас это?», - с улыбкой поинтересовался Волынов у автора и ведущего «Военной приемки» Алексея Егорова.

Суперсовременная и вооруженная до зубов, станция «Алмаз» всегда находилась на особом внимании у США. Космонавт понял это на своем опыте, когда помогал советским рыболовецким судам найти рыбу прямо с орбиты.

«Говорили в начале по открытой связи. Давали координаты, где в океане должна быть хорошая рыба, куда придти посмотреть. Пока наши собирались и пришли в этот район, увидели, что там американцы. Они подслушивали и пришли, рыбку удят уже. Потом начали кодировать уже все», - рассказал историю Волынов.

Ранее «Алмаз» вновь ожил спустя годы специально для съемочной группы «Военной приемки». После нажатия нескольких кнопок и тумблеров, загорелись датчики и заработали двигатели.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «Военный космос. Боевой “Алмаз”» на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube, а также в приложении SMART.TV. В нем речь идет о лазерных пушках, спутниках-истребителях, бластерах и космолетах, а также впервые на телевидении вновь придет в действие первая в мире боевая космическая станция «Алмаз».