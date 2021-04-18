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Проснувшийся «Алмаз»: один из ее создателей вновь оживил первую боевую космическую станцию СССР

Егор Левин
10:35 18.04.2021
Во время полета станция двигалась по автоматической программе, но обладала и ручным управлением; при этом у сравнительно небольшого по размеру «Алмаза» было целых 34 двигателя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В 60-е годы прошлого века в корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» создали серию орбитальных станций «Алмаз». Так конструктор Владимир Челомей решил задачу фото- и радиоразведки и управления наземными военными средствами с орбиты. Разработки были долгое время строго засекречены, но с недавних пор информация о них стала открытой.

Специально для программы «Военная приемка» первая боевая космическая станция вновь ожила. После нажатия нескольких кнопок и тумблеров, загорелись датчики и заработали двигатели.

«Перво-наперво включаем пульты. Мы видим индикацию о том, что бортовое напряжение в норме, видим, что загорелись все транспаранты. Зеленого и синего цвета - уведомляющие, оранжевого - предупреждающие, сопровождаются гудком, и красные - аварийные», - пояснил, нажимая кнопки, разработчик бортовой автоматики орбитальной станции «Алмаз» Леонид Шелепин.

Во время полета станция подавляющую часть времени двигалась в автоматическом режиме по заложенной на Земле программе. Но у нее был и ручной режим управления: он осуществлялся всего одним рычагом, который заменял сразу и «газ», и «тормоз», и «руль». Каждое движение им отображается на специальном световом табло, иллюстрирующем направление станции в данный момент. При этом, у нее, сравнительно небольшой по размеру, целых 34 двигателя - 17 основных и 17 резервных.

Полвека назад подобными технологиями могли управлять только космонавты, однако в наше время такой способ используется уже повсеместно.

Ранее инженер-испытатель «Алмаза» Леонард Смиричевский продемонстрировал «Военной приемке» главное средство визуального наблюдения станции - оптический визир. С его помощью космонавты могли зафиксировать свой «взгляд» на любом объекте на поверхности Земли на скорости в семь километров в секунду.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «Военный космос. Боевой “Алмаз”» на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube, а также в приложении SMART.TV. В нем речь идет о лазерных пушках, спутниках-истребителях, бластерах и космолетах, а также впервые на телевидении вновь придет в действие первая в мире боевая космическая станция «Алмаз».

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