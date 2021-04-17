ФСБ задержала готовивших государственный переворот в Белоруссии на 9 мая

Сотрудники ФСБ России задержали двух человек, которые подозреваются в подготовке государственного переворота в Белоруссии и покушения на президента страны Александра Лукашенко. Операция проведена совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь.

«В результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко», - говорится сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, Зянкович прибыл в Москву после консультаций в США и Польше, где консультировался по вопросам вербовки представителей Вооруженных сил Белоруссии для совершения переворота. Отмечается, что переворот планировалось совершить 9 мая в Минске во время Парада Победы.

Ранее президент Лукашенко заявил о задержании лиц, подозреваемых в подготовке покушения на него и его детей. Глава государства отметил, что в деле замешаны спецслужбы США.