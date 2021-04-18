«Барселона» разгромила «Атлетик» и в 31-й раз завоевала Кубок Испании по футболу

Футбольный клуб «Барселона» нанес сокрушительное поражение «Атлетику» во время финального матча Кубка Испании. Состоявшаяся в Севилье игра окончилась со счетом 4:0.

Два мяча в ворота соперников забил Лионель Месси на 68-й и 72-й минуте встречи. Авторами еще двух голов стали Антуан Гризманн и Френки де Йонг. Благодаря этой победе «Барселона» выиграла национальный кубок в 31-й раз.

Ранее мадридскому «Реалу» удалось одолеть «Барселону» в матче 30-го тура испанской Примеры. Проходившая в государственной столице встреча завершилась со счетом 2:1.