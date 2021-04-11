Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

«Реал» победил «Барселону» в чемпионате Испании

Иван Линдеманн
00:35 11.04.2021
В турнирной таблице «Мадрид» обошел каталонцев и теперь опережает их на одно очко. «Барселона» с 65 баллами занимает третью позицию.
«Реал» победил «Барселону» в чемпионате Испании
© Фото: Ruben Albarran, PRESSINPHOTO vi globallookpress
Читайте нас на:

Мадридский футбольный клуб «Реал» обыграл каталонскую «Барселону» в матче 30-го тура испанской Примеры. Матч проходил в столице Испании и завершился со счетом 2:1.

На 13-й минуте гол забил Карим Бензема, на 28-й Тони Кроос. На 60-й минуте от «Барселоны» отличился Оскара Мингеса.

В турнирной таблице «Мадрид» обошел каталонцев и теперь опережает их на одно очко. «Барселона» с 65 баллами занимает третью позицию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:21 В стране и мире
Зеленский и Эрдоган выступили с итоговым заявлением после переговоров в Стамбуле
21:39 Спорт
«Рубин» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
20:27 В стране и мире
В Киеве назвали примерные сроки встречи лидеров Германии, Украины и Франции по Донбассу
18:15 В стране и мире
Видео
«В глазах потемнело»: брат погибшей в ДТП в Турции россиянки рассказал о трагедии
14:44 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места аварии автобуса с российскими туристами в Турции
Популярное
Популярное
Ученые обнаружили принципиальную неувязку в традиционной теории эволюции человека
Видео
Названы заболевания, которые можно определить по запаху
Видео
В особняк Вячеслава Зайцева приехали следователи
Названы признаки надвигающегося тромбоза
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Новая сила природы меняет законы мироустройства: ученые обнаружили «пятый элемент»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.