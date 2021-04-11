Спорт «Реал» победил «Барселону» в чемпионате Испании Иван Линдеманн В турнирной таблице «Мадрид» обошел каталонцев и теперь опережает их на одно очко. «Барселона» с 65 баллами занимает третью позицию. © Фото: Ruben Albarran, PRESSINPHOTO vi globallookpress Читайте нас на: Мадридский футбольный клуб «Реал» обыграл каталонскую «Барселону» в матче 30-го тура испанской Примеры. Матч проходил в столице Испании и завершился со счетом 2:1. На 13-й минуте гол забил Карим Бензема, на 28-й Тони Кроос. На 60-й минуте от «Барселоны» отличился Оскара Мингеса. В турнирной таблице «Мадрид» обошел каталонцев и теперь опережает их на одно очко. «Барселона» с 65 баллами занимает третью позицию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика