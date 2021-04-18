«Могли сосчитать до 120 самолетов»: испытатель боевой космической станции «Алмаз» показал главное средство наблюдения за противником

Одной из самых главных задач, ради которых создавалась советская космическая станция «Алмаз», была разведка и сбор данных. Для этого «Алмаз» оснастили инновационным на тот момент оборудованием, способным четко фиксировать участки Земли на первой космической скорости в семь километров в секунду.

Ко всему прочему, уже в далеком 1974 году космонавты имели возможность отправить полученные кадры на Землю с помощью беспроводной связи по фототелевизионному каналу переправлялись в пункт управления.

Главным средством для визуального наблюдения был оптический визир. В панорамном обзорном устройстве на борту «Алмаза» космонавт видел необходимый ему земной участок, к примеру, с аэродромом потенциального противника. Перенеся взгляд в визир, наблюдать аэродром можно было уже гораздо большее время, в зависимости от высоты от 40 до 60 секунд.

«Но картинку надо остановить. Для этого придумана схема зеркала, которое откидывается вперед и потом, синхронно с бегом Земли, откидывается назад на 15 градусов. Получается некий стоп-кадр. Наши космонавты докладывали, что могли сосчитать за один проход до 100-120 самолетов», - рассказал программе «Военная приемка» инженер-испытатель «Алмаза» Леонард Смиричевский.

Ранее он продемонстрировал виды вооружения, которым советские разработчики снабдили станцию. Это была пушка, способная стрелять очередью в безвоздушном космическом пространстве, и граната с двигателем, «космолет-камикадзе».

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «Военный космос. Боевой “Алмаз”» на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube, а также в приложении SMART.TV. В нем речь идет о лазерных пушках, спутниках-истребителях, бластерах и космолетах, а также впервые на телевидении вновь придет в действие первая в мире боевая космическая станция «Алмаз».