Космическая пушка, космоперехватчик и граната с двигателем: какое вооружение обеспечило защиту станции «Алмаз»

В 60-е годы прошлого века, в период жесткого противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов, в корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» создали серию орбитальных станций «Алмаз». Под руководством конструктора Владимира Челомея таким образом решалась задача ведения фото- и радиоразведки и управления наземными военными средствами с орбиты. Разработки были долгое время строго засекречены, но с недавних пор информация о них стала открытой.

Среди вооружения, которым обладал «Алмаз», были пушка, способная стрелять очередями и космическая граната. Инженер-испытатель станции Леонард Смиричевский рассказал команде программы «Военная приемка» о том, как удалось обеспечить работу оружия в условиях космоса.

«Пушка отработала на “отлично”. Это показали данные телеметрии, полученные на Земле. Это был первый в мире “салют”, произведенный нашей пушкой в космосе. Управлялась пушка автоматически, но экипаж имел возможность стрелять вручную со специального пульта», - заявил он.

На этом советские ученые не остановились и разработали оружие, с точки зрения поражающего фактора напоминавшее гранату. Причем, граната с двигателем, которая может совершать самостоятельный полет. Эдакий «космолет-камикадзе».

«Имелся свой двигатель. Вращение поражающих элементов осуществлялось за счет баллона сжатого газа, который раскручивал крыльчатку, которая, вращаясь, закручивала весь аппарат», - рассказал Смиричевский.

Еще один образец военно-космических разработок прошлого - космический истребитель-перехватчик. Аппарат умел менять не только высоту орбиты, но и ее плоскость: это было необычайно сложной операцией на первой космической скорости порядка семи километров в секунду. Но того требовала необходимость защиты «Алмаза» от потенциальных внешних воздействий.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «Военный космос. Боевой “Алмаз”» на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube, а также в приложении SMART.TV. В нем речь идет о лазерных пушках, спутниках-истребителях, бластерах и космолетах, а также впервые на телевидении вновь придет в действие первая в мире боевая космическая станция «Алмаз».