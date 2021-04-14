У берегов Камчатки зарегистрированы два землетрясения

Два землетрясения были зарегистрированы у побережья полуострова Камчатка в среду. Стихия проснулась днем по местному времени. Серии подземных толчков произошли с интервалом в 10 минут.

Магнитуда землетрясений составила 4,7 и 3,5. Эпицентр толчков был обнаружен в 177 километрах от столицы края Петропавловска-Камчатского. По сообщению МЧС региона, жертв и разрушений стихия не вызвала.

Ранее вблизи побережья Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки оказались ощутимыми для населения близлежащих территорий.