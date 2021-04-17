Врач рассказала, кому строго противопоказано лечение пчелиными укусами

Лечение пчелиными укусами подходит не для всех. О том, кому такое лечение строго противопоказано, «Звезде» рассказала апитерапевт Валентина Касьяненко.

Особенно опасным лечение пчелиными укусами может стать для аллергиков, подчеркнула эксперт.

Пчелиные укусы оказывают обезболивающий эффект при заболеваниях периферической нервной системы (радикулит, различная невралгия).

«Там как раз реакция сводится к тому, что снимает воспалительный процесс по нервным корешкам. Но единственное, что - там есть вещества, которые вызывают аллергии, даже анафилактические шоки», - предупредила апитерапевт.

Резюмируя, эксперт отметила, что такую процедуру должен проводить исключительно врач. При себе у него должен быть набор для оказания неотложной помощи больным при анафилактическом шоке.