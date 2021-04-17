Япония намерена провести Олимпиаду летом, несмотря на пандемию коронавируса

Япония намерена провести Олимпийские игры этим летом, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

«Я заявил президенту о намерении реализовать Олимпийские игры и Паралимпийские игры этим летом как символ глобального единства», - заявил премьер-министр в ходе пресс-конференции с главой США Джо Байденом.

Напомним, Олимпиада в Токио была перенесена на один год из-за коронавируса. Она пройдет с 23 июля по 8 августа этого года. Отмечается, что она должна стать самой масштабной по числу видов спорта - их насчитывается 33, а также по категориям - 339.

Число спортсменов будет сокращено. Также принято решение о том, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Более того, не исключено, что японских зрителей также могут не допустить до трибун, если эпидемиологическая ситуация не улучшится.