Олимпиада-2021 в Токио пройдет без болельщиков из-за рубежа

Олимпийские игр в Японии в этом году не смогут посетить болельщики из других стран. Как официально объявил оргкомитет, организаторы не разрешили проводить престижные соревнования с присутствием на них болельщиков из-за границы.

Ранее агентство Киодо сообщало, что волонтеры из-за рубежа также не будут допущены к работе на Играх в связи с рисками распространения COVID-19.

Исключение будет сделано только для тех волонтеров, которые знают редкие иностранные языки. Вопрос организации их въезда в Японию будет рассматриваться отдельно.

Накануне стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму одежды российских спортсменов, в которой они будут участвовать на Олимпийских играх в Токио с учетом того, что Спортивный арбитражный суд запретил использовать на ней любую государственную символику РФ. Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.