Эксперт по алкоголю рассказал, чего ждать от придуманной в Сибири беспохмельной водки

Группа новосибирских научных специалистов получила патент на особый способ производства водки, которая не вызывает похмелья. Для изменения свойств спиртного напитка использовался экстракт лишайника ягеля. Эксперт по алкоголю Борис Родионов рассказал «Звезде», какие перспективы ожидают это изобретение в будущем.

«Эта работа не является новаторской... Поиски беспохмельной водки, они ведутся достаточно давно», - указал специалист.

По его словам, еще в Советском Союзе на испытания направляли большую партию такого продукта. Тогда в алкогольный напиток добавляли дополнительные ингредиенты, сделанные из винограда.

«Но это кончилось ничем в конце концов», - обозначил Родионов.

Эксперт высказал подозрение, что ведущаяся сейчас работа в области использования ягеля для придания водке беспохмельности вряд ли выйдет за пределы лаборатории. Тем не менее специалист посчитал, что подобные исследования нужно поощрять, так как они полезны для здоровья потребителей.

«Любые работы, которые связаны с понижением токсичности того, что люди потребляют вовнутрь...должны приветствоваться. И хорошо, что люди это делают», - подчеркнул он.

Родионов указал, что вопросы широкого производства во многом связаны с огромными масштабами выпуска водки. Пока не ясно, найдется ли достаточное количество ягеля, чтобы добавляться в напиток, «выпускаемый миллиардами литров». Сам эксперт признался, что не верит в такой алкоголь как в массовый продукт.

«Вообще-то над водкой в этом плане не совсем правильно работать, потому что водка - самый примитивный из всех напитков мира... Если уж люди хотят пить алкогольные напитки, то давайте их приучать к чему-то более вкусовому», - высказался специалист.

Ранее группа сибирских ученых заявила, что достигла успехов в снижении токсического и постинтоксикационного воздействия водки на организм. Уменьшить вредоносное влияние с почти полным сохранением эйфорического эффекта удалось примерно на 18-20%.

*Излишнее употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.