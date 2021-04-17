Русская молитва прозвучала на отпевании принца Филиппа

На церемонии похорон принца Филиппа, супруга британской королевы Елизаветы II, во время отпевания прозвучала молитва на русском языке «Со святыми упокой Христе души раб твоих».

Помимо нескольких молитв, на службе в часовне святого Георгия Виндзорского замка прозвучали фрагменты музыкальных композиций, которые ныне покойный принц Филипп лично подобрал для данного события. Исполнил их маленький хор из четырех человек.

Герцог Эдинбургский, в прошлом принц Греческий и Датский, ранее являлся православным христианином и принадлежал к греческой церкви. Англиканство супруг Елизаветы II принял позже, ради заключения брачного союза. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что похоронная церемония в честь ушедшего принца Филиппа проводилась с учетом значительных противоэпидемических ограничений. На мероприятии смогли присутствовать лишь 30 ближайших к покойному человек.