В память о принце Филиппе: как прошли похороны супруга британской королевы

В Великобритании состоялись похороны супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. Его похоронили в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Церемония прощания прошла со значительными ограничениями, продиктованными эпидемиологической обстановкой в Великобритании. В соответствии с ними, присутствовать разрешено было лишь 30 самым близким родственникам принца. Впервые в истории британский премьер не будет присутствовать на подобном мероприятии - Борис Джонсон отказался от данной привилегии в пользу родственников Филиппа.

Сам принц при жизни отмечал, что не хотел бы после своей смерти государственных похорон, более масштабных и пафосных, чем королевские. Во время похорон было исполнено одно из последних пожеланий принца - использование в церемонии автомобиля марки Land Rover вместо привычного катафалка, так как он лично принимал участие в его разработке. Специально для этого используемый внедорожник пришлось переоборудовать.

Как специально для «Звезды» отметила гид Наталия Холден, королевская семья настоятельно просила британцев не посещать церемонию, а выразить свою скорбь позже, а также посредством минуты молчания и онлайн.

«В 65 городах будет выпущено по 10 почтовых голубей в память о принце Филиппе. За последнюю неделю в компанию BBC поступило более 100 тысяч просьб не отменять в день похорон развлекательные программы и футбол», - рассказала она.

Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив до своего столетия два месяца.