Главный тренер «Баварии» заявил об уходе с поста по окончании сезона

Главный тренер футбольного клуба «Бавария» Ханс-Дитер Флик сообщил о том, что он обратился к руководству с просьбой расторгнуть его контракт по окончании сезона.

«Сегодня я сказал команде, что сообщил руководству после игры в Париже, что хотел бы расторгнуть свой контракт в конце сезона», - цитирует слова тренера издание Sky Sports.

Ранее «Баварии» удалось обыграть французский клуб ПСЖ со счетом 1:0. Несмотря на это, «Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал Лиги чемпионов текущего спортивного сезона.