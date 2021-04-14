ПСЖ проиграл «Баварии», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Французскому футбольному клубу ПСЖ удалось выйти в полуфинал Лиги чемпионов текущего спортивного сезона. Сделать это «Пари Сен-Жермен» смог даже с учетом проигрыша в последнем матче с «Баварией».

Игра с действующим победителем турнира в рамках ответной встречи в 1/4 финала Лиги окончилась со счетом 1:0 в пользу германской команды. Автором единственного гола стал Эрик Шупо-Мотинг.

В предыдущей встрече клубов победу одержали парижане, забив 3 мяча против 2-х со стороны соперника. При итоговом счете 3:3 между командами за счет большего количества голов, забитых в рамках турнира на выезде, полуфиналистом Лиги чемпионов стал ПСЖ.

Ранее сообщалось, что итальянский футбольный клуб «Ювентус» выбыл из дальнейшего розыгрыша кубка Лиги чемпионов. Последний матч команды против португальского «Порто», тем не менее, окончился победой итальянцев со счетом 3:2.