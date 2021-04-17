Лукашенко: Путин задал Байдену вопрос о подготовке покушения спецслужбами США

1. Лукашенко заявил, что Путин обсуждал с Байденом подготовку покушения спецслужбами США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность Владимиру Путину за то, что в разговоре с американским коллегой Джо Байденом он поднял вопрос о подготовке спецслужбами США покушения на белорусского лидера.

«Когда он разговаривал с Байденом, он задал ему этот вопрос – бульканье и ни одного ответа», - сказал президент Белорусии.

По его словам, об этом Путин рассказал ему во время телефонного разговора после возвращения из Баку, пишет РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявил о задержании подозреваемых в подготовке покушения на него и его семью.