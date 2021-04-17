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В ФСБ рассказали, как заговорщики планировали провести переворот в Белоруссии

Алексей Курильченко
21:03 17.04.2021
В Федеральной службе безопасности РФ рассказали, как Зянкович и Федута планировали совершить покушение на президента Белоруссии Лукашенко.
В ФСБ рассказали, как заговорщики планировали провести переворот в Белоруссии
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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В Центре общественных связей ФСБ рассказали о том, как задержанные Юрий Зянкович и Александр Федута готовили государственный переворот в Белоруссии и убийство президента Александра Лукашенко. Отмечается, что обсуждение плана велось в интернет-мессенджерах.

«По упреждающей информации, полученной от белорусских партнеров, в приватных чатах одного из интернет-мессенджеров идеологи белорусской радикальной оппозиции Зянкович Ю. и Федута А. организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в г. Москве личную встречу с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики», - говорится в сообщении ФСБ.

Также сообщается, что после переворота Зянокович планировал стать «куратором» парламента страны и правовой системы, а Федута - заниматься политической реформой и идеологической работой.

Задержанные подробно изложили ФСБ план военного переворота, включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в Минске лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы страны. Предполагалось, что активную фазу переворота начнут «партизаны», находящиеся на «скрытых базах».

На данный момент оба заговорщика были задержаны. По данным ФСБ, совершить переворот заговорщики планировали 9 мая, во время Парада Победы в Минске.

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