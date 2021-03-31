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Бывший правоохранитель держал в Белоруссии три тайника с оружием и боеприпасами

Валентина Пескова
22:53 31.03.2021
КГБ республики пресекло деятельность группы лиц, создававших схроны с оружием для дестабилизации обстановки в стране.
Бывший правоохранитель держал в Белоруссии три тайника с оружием и боеприпасами
© Фото: Виктор Толочко РИА Новости
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Экс-сотрудник правоохранительных органов Белоруссии оборудовал в Гомеле, Минске и Минском районе три тайника, в которых хранил оружие и боеприпасы.

Как сообщил белорусский телеканал ОНТ, им является специализировавшийся в минно-подрывном деле Вячеслав Сидоракин, который готовил наемников для боевых действий на Ближнем Востоке.

Группа наемников бывшего белорусского правоохранителя использовалась иностранными спецслужбами для помощи в незаконном пересечении государственной границы, сборе информации об общественно-политической обстановке в Беларуси, а также действиях силовых структур и их сотрудников. Кроме того, они разрабатывали планы по похищению местных бизнесменов с целью выкупа, а государственных служащих и силовиков - для оказания давления на них в политических целях.

Официальный представитель Госкомитета судебных экспертиз Белоруссии Оксана Летко, сообщила, что их эксперты после получения запросов осмотрели около 600 объектов, где была проведена судебно-взрывотехническая экспертиза.

«Были обнаружены детонаторы лучевого типа, электродетонаторы военного назначения, подрывные заряды тротила, гексогена общей массой более 25 килограммов, инженерные мины, ручные осколочные гранаты, а также реактивные гранаты РПГ-18», - прокомментировала Летко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже объявил, что в ближайшее время Комитет госбезопасности страны обнародует информацию о пресечении деятельности группы лиц, создававших для дестабилизации ситуации в стране «арсеналы» с тайно ввезенными в республику боеприпасами, среди которых - тротил и пластит.

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