Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Раскрыты подробности о последних днях жизни принца Филиппа

Анна Касаткина
04:08 11.04.2021
На исходе жизненного пути супруг Елизаветы II стал «спокойнее и тише», сообщили британские СМИ.
Раскрыты подробности о последних днях жизни принца Филиппа
© Фото: I-Images globallookpress
Читайте нас на:

Британские СМИ рассказали о последних днях жизни принца Филиппа. По информации изданий, он много читал, составлял письма и разговаривал по телефону с близкими.

Как сообщает Evening Standard, в последние дни супруг Елизаветы II был «спокойнее и тише» и наслаждался времяпровождением дома, однако сетовал на коронавирусные ограничения, которые мешают встречаться с семьей.

Несмотря на сдающее здоровье, принц Филипп пытался быть независимым, продолжал сам одеваться. Он пришел в ярость, когда в его комнату поместили инвалидную коляску, и потребовал, чтобы «проклятую штуку убрали с глаз долой». Он также однажды уронил очки и запретил помощнику их поднять за него. Аппетита у принца не было, однако он разделял трапезу с королевой, когда у него были на это силы.

Состояние 99-летнего Филиппа ухудшилось в ночь на пятницу, 9 апреля, однако разговоры о госпитализации пресекла его супруга. По словам источников Telegraph, все четыре недели, что принц Филипп до этого провел в медучреждении, он мечтал вернуться домой и ни за что «не хотел умирать в больнице».

В последнюю ночь Елизавета была у его постели. Смерть Филиппа была неожиданностью, несмотря на болезнь.

«Было некое ощущение, что Железный Герцог не остановится и продержится до юбилея», - говорят источники.

Принц Филипп скончался в пятницу, 9 апреля, не дожив два месяца до своего 100-летия. Похороны супруга Елизаветы II состоятся в следующую субботу, 17 апреля, на территории Виндзорского замка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:47 В стране и мире
«Весна-красна»: на следующей неделе в Россию придет аномальное потепление
02:58 В стране и мире
Смерчи, наводнения и засуха: климатологи рассказали о будущем России
01:56 Спорт
Матч ЦСКА - СКА вошел в пятерку самых долгих в истории КХЛ
01:29 В стране и мире
Госсекретарь США и британский глава МИД обсудили ситуацию на границе Украины
23:45 В стране и мире
Сербия подарит Путину коллекционные марки к 60-летию полета Гагарина
Популярное
Популярное
Названа привычка, сокращающая жизнь на 28 лет
Ученые обнаружили принципиальную неувязку в традиционной теории эволюции человека
Видео
Названы заболевания, которые можно определить по запаху
Видео
В особняк Вячеслава Зайцева приехали следователи
Названы признаки надвигающегося тромбоза
Новая сила природы меняет законы мироустройства: ученые обнаружили «пятый элемент»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.