МИД Украины потребовал у старшего дипломата посольства РФ покинуть страну

В министерстве иностранных дел Украины заявили о том, что старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов. Эти меры связаны с задержанием в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Соснюка.

«В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.

Ранее МИД РФ вызвали временно поверенного в делах Украины и уведомили, что Соснюку рекомендовано покинуть Россию.