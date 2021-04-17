МИД рекомендовал консулу Соснюку покинуть территорию РФ в течение 72 часов

Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило вызван в Министерство иностранных дел в связи с арестом украинского дипломата Александра Соснюка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в МИД РФ.

«С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Работники Федеральной Службы Безопасности РФ в Санкт-Петербурге задержали с поличным украинского дипломата - консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка в ходе встречи с передающим ему секретные сведения гражданином России. Украинский консул проводил встречу с россиянином с целью получения информации закрытого характера, которая содержится в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.