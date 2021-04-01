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Марсоход Perseverance прислал на Землю новые фотографии

Алена Миронова
07:30 01.04.2021
Сейчас марсоход активно изучает грунт с поверхности Красной планеты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NASAPersevere, twitter
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Марсоход Perseverance сделал фотографию камня диаметром в 15 сантиметров. Новые снимки с Красной планеты опубликовали в NASA.

Если присмотреться, на камне видны маленькие отверстия, а также следы лазера, с помощью которого аппарат определяет химический и минеральный состав породы. Делать это он может удаленно, за несколько метров от объекта.

Сейчас марсоход активно изучает грунт с поверхности планеты. И буквально час назад стало известно об успешной посадке вертолета Ingenuity. Задачи у него такие же амбициозные, как и у марсохода: попытаться найти следы жизни на Красной планете и отправлять фотоснимки на Землю.

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