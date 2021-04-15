Пентагон признал подлинность видео с НЛО

Пентагон признал подлинность кадров с неопознанными летающими объектами, которые были запечатлены Военно-морскими силами Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале Science Alert.

Три светящихся шара и треугольный объект зеленого цвета были замечены моряками эсминца «Рассел» у побережья Сан-Диего в июле 2019 года.

«Я подтверждаю, что упомянутые фото и видео материалы сделали моряки ВМС США», - заявила пресс-секретарь ведомства Сьюзан Гоф.

По ее словам, подобное происходит же не в первый раз. На данный момент все случаи изучаются разведкой.