Пентагон признал подлинность видео с НЛО
Минобороны США признало подлинность фотографий и видео с неопознанными летающими объектами, снятыми американскими ВМС.
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Пентагон признал подлинность кадров с неопознанными летающими объектами, которые были запечатлены Военно-морскими силами Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале Science Alert.
Три светящихся шара и треугольный объект зеленого цвета были замечены моряками эсминца «Рассел» у побережья Сан-Диего в июле 2019 года.
«Я подтверждаю, что упомянутые фото и видео материалы сделали моряки ВМС США», - заявила пресс-секретарь ведомства Сьюзан Гоф.
По ее словам, подобное происходит же не в первый раз. На данный момент все случаи изучаются разведкой.