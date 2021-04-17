Астрономы смоделируют массовую миграцию в Азию при падении астероида

Эксперты в области астрономии обсудят на предстоящей конференции по планетарной обороне гипотетические сценарии падения на Землю астероида. Согласно этому сценарию, на планету в октябре 2021 года якобы упадет астероид диаметром от 35 до 700 метров. Потенциальный взрыв от такого космического тела может распространиться на сотни километров.

Астероид может упасть в Европу, Северную Америку или Африку. Азия, Индонезия и Тихоокеанский регион окажутся вне зоны взрыва - именно туда люди попытаются эвакуироваться. Новости о падении объекта, который «уничтожит половину мира», вызовет массовую панику, считают ученые.

«Если станет известно, что столкновения не избежать, начнется миграционный кризис» рассказал изданию Daily Star глава программы планетарной защиты Брюс Беттс.

При этом ученые также рассматривают сценарий, при котором космическое тело упадет в океан, что снизит предполагаемый ущерб. Конференция по планетарной защите начнется 26 апреля.

Ранее внеземные частицы были обнаружены на вершине Валнумфьеллета в горах Сер-Рондане в Восточной Антарктиде. На их внеземное происхождение указывает хондритная основная масса частиц, химический состав микроэлементов и высокое содержание никеля в обломках.