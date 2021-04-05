В Антарктиде нашли признаки падения крупного метеорита

Внеземные частицы были обнаружены на вершине Валнумфьеллета в горах Сер-Рондане в Восточной Антарктиде. На их внеземное происхождение указывает хондритная основная масса частиц, химический состав микроэлементов и высокое содержание никеля в обломках.

Анализ частиц показал, что метеорит, упавший в Антарктиде, был гораздо больше и опаснее, чем Тунгусский и Челябинский.

Международная группа геологов и планетологов, под руководством доктора Маттиаса ван Гиннекене из Кентского университета в Великобритании, обнаружила новые данные падения метеорита в Антарктиде. Ученые предполагают, что около 430 тысяч лет назад в этом районе Антарктики упал крупный метеорит или астероид, который не оставил после себя кратера, так как превратился в струю расплавленного материала в атмосфере Земли.

Данных о подобных событиях достаточно мало, поэтому новое исследование является важным открытием, пишет Phys.org. По оценкам ученых, мощные воздушные взрывы происходят намного чаще, чем удары метеоритов, образующих кратеры.