Возвращающиеся с МКС космонавты перешли на корабль «Союз МС-17»

Космонавты, возвращающиеся на Землю с борта Международной космической станции, перешли в российский космический корабль «Союз МС-17», закрыв за собой переходные люки. Это судно в ближайшее время и доставит их на родную планету.

Об успешном переходе части экипажа стало известно из видеотрансляции, ведущейся на сайте «Роскосмоса». Покинули борт МКС, как и было запланировано, три человека: российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кэтлин Рубинс.

Ранее сообщалось, что команда экипажа Международной космической станции поменяла командира. Вместо покидающего станцию Рыжикова ведущую роль взяла на себя его коллега из NASA Шэннон Уокер.