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На борту МКС сменился командир

Анна Берестовая
01:00 16.04.2021
Пост командира экипажа Международной космической станции был передан во время специальной церемонии на борту.
На борту МКС сменился командир
© Фото: roscosmos.ru
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Россиянин Сергей Рыжиков передал американской коллеге из NASA Шэннон Уокер «ключ» от Международной космической станции. Прошедшее мероприятие ознаменовало смену командира МКС.

Во время своей речи космонавт признался, что полгода, проведенные на борту, стали для него удивительным и незабываемым временем. Рыжиков пожелал Уокер успешно провести миссию и действовать сообща с экипажем.

В настоящий период команда МКС состоит из десяти человек, трое из которых (Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс) вернутся на Землю во время ближайшего отправления домой корабля «Союз МС-17» 17 апреля. На борту останется еще двое россиян, четверо астронавтов NASA и один астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований.

Ранее отечественный корабль «Ю.А. Гагарин» успешно пристыковался к Международной космической станции. На нем прибыли двое российских космонавтов Олег Новицкий и Петр Дубов, а также их американский коллега Марк Ванде Хай.

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