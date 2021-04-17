«Надо его спасать»: Воробьев рассказал, как Шойгу вытащил человека из-под снега

Андрей Воробьев, губернатор Московской области, рассказал «Звезде» о своем первом знакомстве с Сергеем Шойгу. По его словам, они вместе спасли человека, замерзавшего в снегу. Этот случай сильно запомнился будущему министру обороны.

«У Сергея Кужугетовича всегда были друзья. Одним из них был мой отец. Одним зимним вечером пошли провожать Сергея Кужугетовича. И он по дороге увидел мужчину, который замерзал в сугробе, видимо после праздника какого-то - пьяный. Сергей Кужугетович говорит "Надо его спасать". Этот случай запомнился, он часто о нем говорит. Может именно тогда кто-то наверху увидел, что эти двое должны быть спасателями», - рассказал Воробьев.

Позже Шойгу предложил Воробьеву «работать на государство». Андрей долго колебался, так как занимался в тот момент бизнесом, но все же принял предложение будущего министра обороны.

«Тогда мне отец сказал: "Если ты идешь работать к Сергею Кужугетовичу, учти, ты должен быть лучшим, иначе тебе не будет места". Эту фразу я очень глубоко запомнил и всегда старался соответствовать, будучи в рядах под его началом», - вспоминает губернатор.

В интервью «Российской газете» Сергей Шойгу рассказал о том, что изначально не планировал становиться спасателем, а тем более формировать МЧС. Однако с каждой операцией все втягивались в работу и появилось четкое понимание, как это все должно выглядеть. Благодаря полученному опыту ему удалось создать эффективную структуру со своим противоминным и кинологическим центрами, мобильно-спасательными отрядами, а также авиацией, пиротехниками для подрыва льда и опасных зданий.