«Он должен стать персоной нон-грата»: Безпалько о поимке украинского консула в Санкт-Петербурге

Как заявил председатель правления общественной организации «Украинцы России» Богдан Безпалько, практика, когда дипломатические работники занимаются разведывательной или даже шпионской деятельностью - для него не нова. Другое дело, прокомментировал Безпалько «Звезде», если дипломат на этой деятельности буквально попадается за руку и это становится очевидным для всех достоянием общественности.

«Если доказательства этого являются уже неопровержимыми, то в соответствии с существующими правилами и конвенцией такой человек высылается из страны и объявляется персоной нон-грата. Потому что по всем правилам работы - дипломаты, представляющие страну, не занимаются шпионской деятельностью», - объяснил эксперт.

По мнению Безпалько, если Украина сейчас в ответ после задержания ее консула в Санкт-Петербурге попробует выслать в ответ наших российских дипломатов - это будет уже враждебным шагом. Поскольку такие действия обычно совершаются в ответ на безосновательную высылку дипломатов своей страны. А у России в данном случае есть все основания и доказательства шпионской деятельности Александра Сосонюка на руках.

«Однако если Украина решит все-таки продемонстрировать свою негативную сторону, тут уже могут вступить в "действия" наши правоохранительные органы в лице ФСБ РФ и предъявить другие факты, доказывающие много чего интересного», - объяснил председатель правления «Украинцев России».

Безпалько уверен, что Россия представит доказательства и обнародует информацию о том, чем занимаются украинские спецслужбы на территории России, какие официальные органы Украины из покрывают, и как они откровенно пытаются навредить России, без всяких на то оснований высылая из страны наших дипломатических работников.