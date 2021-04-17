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«Он должен стать персоной нон-грата»: Безпалько о поимке украинского консула в Санкт-Петербурге

Валентина Пескова
14:37 17.04.2021
Председатель правления «Украинцы России» попытался спрогнозировать, как может ответить руководство Украины на поимку и высылку ее дипломатического работника, пойманного сегодня с поличным сотрудниками ФСБ РФ в Санкт-Петербурге.
«Он должен стать персоной нон-грата»: Безпалько о поимке украинского консула в Санкт-Петербурге
© Фото: ТРК "Звезда"
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Как заявил председатель правления общественной организации «Украинцы России» Богдан Безпалько, практика, когда дипломатические работники занимаются разведывательной или даже шпионской деятельностью - для него не нова. Другое дело, прокомментировал Безпалько «Звезде», если дипломат на этой деятельности буквально попадается за руку и это становится очевидным для всех достоянием общественности.

«Если доказательства этого являются уже неопровержимыми, то в соответствии с существующими правилами и конвенцией такой человек высылается из страны и объявляется персоной нон-грата. Потому что по всем правилам работы - дипломаты, представляющие страну, не занимаются шпионской деятельностью», - объяснил эксперт.

По мнению Безпалько, если Украина сейчас в ответ после задержания ее консула в Санкт-Петербурге попробует выслать в ответ наших российских дипломатов - это будет уже враждебным шагом. Поскольку такие действия обычно совершаются в ответ на безосновательную высылку дипломатов своей страны. А у России в данном случае есть все основания и доказательства шпионской деятельности Александра Сосонюка на руках.

«Однако если Украина решит все-таки продемонстрировать свою негативную сторону, тут уже могут вступить в "действия" наши правоохранительные органы в лице ФСБ РФ и предъявить другие факты, доказывающие много чего интересного», - объяснил председатель правления «Украинцев России».

Безпалько уверен, что Россия представит доказательства и обнародует информацию о том, чем занимаются украинские спецслужбы на территории России, какие официальные органы Украины из покрывают, и как они откровенно пытаются навредить России, без всяких на то оснований высылая из страны наших дипломатических работников.

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