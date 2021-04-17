В Госдепе прокомментировали ответные меры РФ на санкции США

В Государственном департаменте Соединенных Штатов указали, что испытывают сожаление по поводу ответных мер РФ на американские санкции. США также заявили, что их собственные недавние действия якобы являлись «пропорциональными и подходящими».

В Госдепе добавили, что не хотели бы оказаться вовлеченными в «цикл эскалации». При этом американские власти обозначили, что могут действовать в ответ на контрмеры России.

«Мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры», - цитирует представителя Госдепа США CNN.

Ранее МИД Российской Федерации обнародовал список контрмер, введенных после санкций Соединенных Штатов. Среди ограничений оказались, в частности, высылки американских дипломатов, введенные в ответ на аналогичные действия Вашингтона.