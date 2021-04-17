ФСБ задержала украинского консула в Санкт-Петербурге
ФСБ России задержала украинского консула в Петербурге.
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
ФСБ задержала украинского консула с поличным в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином. Об этом сообщили в ведомстве.
Деятельность задержанного консула признали враждебной по отношению к Российской Федерации и несовместимой со статусом дипломатического работника.
Отмечается, что к нему примут меры в соответствии с нормами международного права.