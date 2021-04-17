ФСБ задержала украинского консула в Санкт-Петербурге

ФСБ задержала украинского консула с поличным в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином. Об этом сообщили в ведомстве.

Деятельность задержанного консула признали враждебной по отношению к Российской Федерации и несовместимой со статусом дипломатического работника.

Отмечается, что к нему примут меры в соответствии с нормами международного права.