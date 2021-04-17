Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФСБ задержала украинского консула в Санкт-Петербурге

Алена Миронова
09:49 17.04.2021
ФСБ России задержала украинского консула в Петербурге.
ФСБ задержала украинского консула в Санкт-Петербурге
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
Читайте нас на:

ФСБ задержала украинского консула с поличным в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином. Об этом сообщили в ведомстве.

Деятельность задержанного консула признали враждебной по отношению к Российской Федерации и несовместимой со статусом дипломатического работника.

Отмечается, что к нему примут меры в соответствии с нормами международного права. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:22 В стране и мире
Видео
Смело, дерзко и оригинально: стартовал Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда-2021»
09:49 В стране и мире
ФСБ задержала украинского консула в Санкт-Петербурге
07:24 В стране и мире
В Крыму объяснили закрытие части акватории Черного моря
07:56 В стране и мире
Видео
Космический корабль «Союз МС-17» с экипажем МКС приземлился в Казахстане
05:14 Армия
Видео
Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом: видео
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказала, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к врачу
Видео
Гастроэнтеролог раскрыла секрет правильного питания перед сном
Врач рассказала, кому строго противопоказано лечение пчелиными укусами
Видео
Чудо-лекарство или миф: эксперт рассказала о целебных возможностях пыльцы и прополиса
Шашлык без мяса: шеф-повар рассказал, как приготовить вкусно на углях фрукты, рыбу и морепродукты
Врач раскрыл опасные для мужчин продукты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.